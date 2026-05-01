ಮಠಗಳು ನಾಡಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಹಾನಗಲ್: ಮಠಗಳು ಸಮಾಜದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಠಗಳು ಬೆಳೆದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿಮಠದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ದೇವರ ನಿರಂಜನ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಹಾವೇರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಾಳೂರ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿಗಳಿಂದ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ದೇವರು ಈ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾನಗಲ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಲಿಂ.ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಣ್ಣನವ ನಂತರ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಳೂರಿನ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನದ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ ದೂರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ತಪ್ಪಿ ನಡೆದಾಗ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುವ ನಿಷ್ಠುರತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೂಗೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಚನ್ನರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಿದರು. ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರಿನ ವಿರಮಠದ ನಿಜಗುಣಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ದೇವರು, ವಿನಾಯಕ ದೇವರು, ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ಸಜ್ಜನರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಟಾಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ಈರಣ್ಣ ಬೈಲವಾಳ, ರಾಜಣ್ಣ ಅಂಕಸಖಾನಿ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಂಡಿ, ಉದಯಕುಮಾರ ವಿರಪಣ್ಣನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-22-1132007590