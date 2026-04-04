‘ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ’

ಹನುಮಸಾಗರ: 'ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಜೀವನಸಾಬ ವಾಲೀಕಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಪದ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ನಡೆದ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಮಾತೃ ಭೋಜನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿರಿ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

'ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಬದುಕೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬದುಕು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಹಾಡು, ಗಾದೆ, ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಜನಪದರು ಬದುಕಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ನಕಲಿ ಜನಪದದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುದುರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪುರಾಣಿಕ ಶಿವರಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಾಮನಿಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಗೊಂದಲಿಗ ಕಲಾವಿದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸುಗತೇಕರ್ ಅವರಿಂದ ಗೊಂದಲಿಗ ಪದಗಳ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ