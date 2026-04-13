‘ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಶರಣರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಆದರ್ಶಮಾರ್ಗ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 'ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಪರಂಪರೆ ಇಂದಿನಿದಲ್ಲ, ಅದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಆದರ್ಶಮಾರ್ಗ' ಎಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿ– ಬಾಳೆಹೊಸೂರು ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಫಕ್ಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಿದ್ರಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಗುಣ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಚಟ ಹೊಂದಿದವರು, ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದುವೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಒಳಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಡಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಧೃಢ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ನವ ಜೋಡಿಯು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ 10 ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಬಿದ್ರಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', 'ಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಹಾಗೂ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಆಯೋಜಕ ಡಾ.ಬಿದ್ರಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಸುರಭಿ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮನೋಹರ, ಲೋಕೇಶ್, ಚಿದಾನಂದ, ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಅನುರಾಧ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-25-1905203817</p>