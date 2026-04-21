‘ಶಾಂತಲಿಂಗ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ’

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: 'ಬಸವೇಶ್ವರರಂತೆ ಕೋಲಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಡೆದಾಡುವ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೋಲಶಾಂತೇಶ್ವರ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೋಲಶಾಂತೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ '42ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ', 'ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಹಾಗೂ 'ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ' ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟ 24 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಾ ಯಿತು. ನಿಷ್ಟಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಗುರುಕಿರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶಿಲ್ಪಿ ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲಶಾಂತೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೃಷಿಕ ಶೇಖರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಘನಮಠಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಶೋದಕರ ಎ.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ.ಡಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ವೀರಬಸಪ್ಪ, ಶರಣಪ್ಪ, ಕೆ.ಮಂಜು ನಾಥ, ಸಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇತರರಿದ್ದರು.–</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>