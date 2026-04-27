ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದವರು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲಿ

ಹರಿಹರ: ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮಂಡಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶ್ರೀಗಳ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದ 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೀಠದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಗುರುಪೀಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪದಚ್ಯುತ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ' ಎಂಬ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುವವರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 11 ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 85 ಲಕ್ಷ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹರಿಹರ ಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಬಸರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಮೇಶ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಸಂತ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-43-1016237553</p>