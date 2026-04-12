ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

ಹರಿಹರ: ಸಮೀಪದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕರುಣಿಸಿರುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾನು ಸಂಧಾನ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತೋರಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು, ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವ ಎಂಬ ಆತ್ಮಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು, ಅವರೊಳಗಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-43-209505891