ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಚಳವಳಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲಿ

ಹಾಸನ: ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ವಾಚನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರದ ಸಿಐಟಿಯು ಕಚೇರಿ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣನವರು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪುರೋಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಹಿ, ಜಾತಿಯತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸಿದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಶರಣರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದರು. ವಚನ ಚಳವಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಅಸಮಾನತೆಗಳು ತೊಲಗಬೇಕು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಶ್ರೀಮಂತ– ಬಡವ ಎಂಬ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಭೂಮಾಲೀಕ ವರ್ಗವು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಚಳವಳಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಹರೀಶ್ ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಗುಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಮತಾ ಶಿವು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಜಿವಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಟಿ. ಗುರುರಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಹುತೇಕರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಗಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಬೆಳಗುಲಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶರಣರ ಕುರಿತು ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಮುಖಂಡ ಧರ್ಮೇಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ, ಲೇಖಕ ಕೆ.ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಲಾವಿದರಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಆರ್. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂ.ಜಿ., ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೊಟ್ಟೂರು, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಮುಖಂಡ ವಿವೇಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>