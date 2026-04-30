ಶಂಕರರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ

ಹಾಸನ: 'ಆಚಾರ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಶಂಕರಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ.ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸನಾಂಬ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆಳವಾದ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ, ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಿಗರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಬಲಪಡಿಸಿದವರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕರಾದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಎಲ್.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಂಕರಚಾರ್ಯರ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನೂ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಪಿ ತಾರಾನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>