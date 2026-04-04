‘ನೋವು–ನಲಿವಿನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವೇ ಜೀವನ’

ಹಾಸನ: 'ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎನ್.ಶೈಲಜಾ ಹಾಸನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹೇಮಾವತಿ ನಗರದ ಗಹನ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ 'ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊನಲು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುಗಾದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಸಾರುತ್ತದೆ. ನೋವು ಮತ್ತು ನಲಿವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವೇ ಜೀವನ. ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇವಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳು ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಜೀವನದ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಮುಖ್ ಸುನಿತಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಯುಗದ ಆರಂಭ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗುವ ಹಬ್ಬ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗ ಆರಿಸಬೇಕು. ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ನೋವು, ನಲಿವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇ.ರಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಯೋಗೇಶ್ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಎಚ್.ಎನ್.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿಟ್ಟೂರು ಯೋಗೇಶ್, ನಿರಂಜನ, ಅನುಪ್ರಿಯ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>