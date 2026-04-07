‘ಸ್ತ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ’

ಹಾವೇರಿ: 'ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ, ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮುಕುಟ ಮಣಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು, ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೊಸಮಠದ ಬಸವ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಶರಣಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸುತ್ತಕೋಟಿ, ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಬಸವ್ವ ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರ, ನಾಗರತ್ನಾ ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹಾನಗಲ್, ಮಮತಾ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ರಜನಿ ಮಡಿವಾಳ, ರೇಖಾ ಯಡ್ರಾಮಿ, ಕಮಲಾ ಬುಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಾ ಶಿರೂರ, ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮುಗದೂರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಸರೂರ, ಮಮತಾ ಮಠದ, ಸುಜ್ಞಾನಿದೇವಿ ಮಠದ, ಶೋಭಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>