‘ಶರೀರ ಅಳಿದರೂ ಶರಣರ ಸಂದೇಶ ಶಾಶ್ವತ’

<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅಳಿದರೂ ಹಾಗೂ ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಗಳು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತ’ ಎಂದು ಹೊಸಮಠದ ಬಸವಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುರುಘಾಮಠದಲ್ಲಿ ಹೊಸಮಠದ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಯಲು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಚನ ಬರೆದ ದಾಸಿಮಯ್ಯಮ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದವರು. ಉಭಯ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಿವಶರಣರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕೇಲಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಹನುಮಂತಗೌಡ ಗೊಲ್ಲರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು ಇನ್ನುಳಿದ ವಚನಕಾರರಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಪರಸಪ್ಪ ಕರಿದ್ಯಾಮಣ್ಣನವರ, ಸತೀಶ ಕಲಾಲ, ಪರಶುರಾಮ ಹರ್ಲಾಪುರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಆರೇರ, ಗೂಳಪ್ಪ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-22-1120991567</p>