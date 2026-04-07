ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ನೆಲೆ

<p>ಮಾನವನ ಜೀವನವು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ದೇಹವೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ವೇಳೆ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಶರೀರಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮಸಾಧನಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಹವೇ ಧರ್ಮಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ. ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಅಧ್ಯಯನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಲಕ್ಸಿಸ್ ಕೆರಲ್ ತಮ್ಮ ‘Man the Unknown’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಏಕತೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ; ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮಾನವನು ತನ್ನದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಿ—‘marble and sculptor’. ಈ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶಿಸ್ತೂ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಲವಾಗಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ: ‘ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ |ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ |ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯೂಃ ||’</p>.<p>[ಹೇ ದೇವತೆಗಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದುದನ್ನು (ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು) ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದುದನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. ದೃಢವಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ. ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ (ಜೀವಿತಾವಧಿ) ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ. ದೈಹಿಕ, ಆತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಲಿ.]</p>.<p>ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅನುಭವದ ಬಾಗಿಲುಗಳು. ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಬದುಕಿನ ನಿರಾಕರಣವಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಿನ ಸ್ವೀಕಾರ. ಬದುಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಸ್ಮಿತೆ ಒದಗಿಸುವುದೇ ದೇಹ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು.</p>.<p>ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಮತೋಲನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದೂ ತಪ್ಪು, ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸವೂ ತಪ್ಪು. ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಲ್ಲ. ಸಮತೋಲನ ಜೀವನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಜೀವನವೂ ಇದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದು—ದೇಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ‘ಮಧ್ಯಮಮಾರ್ಗ’ವನ್ನು ಸಾರಿದರು.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಲವಲ್ಲ; ಅದು ಚೈತನ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯ. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇವು ದೇಹವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ದೇಹ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರವಾಗುತ್ತದೆ; ಧ್ಯಾನ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ: ‘ಕಲ್ಮಷದ ವಲ್ಮೀಕವೆಂದೊಡಲ ಜರೆಯದಿರು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೆಂದದನು ಋಷಿಗಳೊರೆದಿಹರು , ಹಮ್ಮುಳ್ಳ ಹಯವ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕಡಿವಣ ತೊಡಿಸೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೈದಿಪುದು – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ’. ಈ ಕಗ್ಗದ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಳೆಯ ಹುತ್ತವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಋಷಿ– ಮುನಿಗಳು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕಿ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೊ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದೇ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದೇ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ.</p>.<p>ಇಂದು ಕೆಲವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇಹವು ಆತ್ಮನು ನೆಲಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಥದ್ದು; ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವ ದಾರಿಗೆ ಸಾಗುವುದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-51-1603311837</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>