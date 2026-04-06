ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಗಟ್ಟಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಗಟ್ಟಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದ ಮೊದಲಿಗರು' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪೇಟೆ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ಕನ ಬಹುತೇಕ ವಚನಗಳು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಪರ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೇ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಕ್ಕನ ವಚನವು, ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ನೈಜತೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಡಂಬರದ ಬದುಕು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರ ವಚನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲತಾ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರೋಜಮ್ಮ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಕವಿತಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಪದ್ಮಾ ಆನಂದ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳಾ, ಕೌಸಲ್ಯಾ, ಶಾಮಲಾ, ಸ್ವಪ್ನಾ, ರುದ್ರಮ್ಮ, ಸುಧಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>