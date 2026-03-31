‘ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರ, ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಅರಿತರೆ ಹಿಂಸೆಯೇ ಇರದು’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ–ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿವೆ. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು</p>.<p>'ಬುದ್ಧ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದವರು ಮಹಾವೀರರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶೌರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ತನ್ನ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಭೋಗ ತ್ಯಜಿಸಿ, 12 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಐದು ಮಹಾವ್ರತಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಕಿರಣ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಜಯ್, ನಗರಠಾಣೆ ಎಸ್ಐ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರವೀಂದ್ರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸುರೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಬಸವರಾಜು, ಮಹಾವೀರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಬುಜಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವನಮಾಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ದೇವರಾಜಪ್ಪ, ಶಾಂತರಾಜು, ಶಕನ್ ರಾಜ್, ಜೆ. ಕಿರಣ್, ಪದ್ಮ, ಸೌಮ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>