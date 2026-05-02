‘ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಜಗತ್ತು ಸುಭೀಕ್ಷ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಆಸ್ತೇಯ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಭೀಕ್ಷನೆಲೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಟಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬ ಬುದ್ಧನ ಸರಳ ಸಂದೇಶ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾವು–ನೋವು ಕಂಡು ಶಸ್ತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇ ನಿದರ್ಶನ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಶೋಕ, ಕನಿಷ್ಕ, ಹರ್ಷವರ್ಧನನಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಚೀನಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಪಾನ್, ಹಾಂಕ್ಕಾಂಗ್, ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬೇರು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. ತಾನು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಪದವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಬಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವರಾಜು, ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಜನಪ್ಪ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಪಶುವೈದ್ಯ ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>