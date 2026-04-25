ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: 'ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು' ಎಂದು ಸಿರಿಗೆರೆಯ ತರಳಬಾಳು ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲಾಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಪ್ರಯಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಕೈಚಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಾರದು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಬದಲು ಅದೇ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹತ್ತಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶ ಹುಡುಕದೇ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶಿವ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಬಸಪ್ಪ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಕೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ, ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ, ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಬಿ. ಅಶೋಕನಾಯ್ಕ ಎಚ್.ಎಲ್.ಷಡಾಕ್ಷರಿ, ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಾಲೇಶಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಯುವರಾಜ್, ಗದ್ದೆ ಮಂಜಣ್ಣ, ದೇವರಾಜ್, ಕೆ.ಪಿ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶೇಖರಪ್ಪ, ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>