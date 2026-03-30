‘ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ’

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: 'ಶರಣೆಯರು ತೋರಿದ ದಾರಿ, ನಡೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರು ತೋರಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಶ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಿಳಾ ಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಶಂಕರಮಠದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮೀತವಾಗಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸದಾ ಕಾಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶರಣೆಯರನ್ನು ಪ್ರತೀದಿನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರಣೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಳೇಕೋಟೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶೀಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶರಣ ಚಳವಳಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜೈಶಂಕರ್, ಸೌಮ್ಯಾ ಶಿವಾನಂದ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದ್ರಮತಿ, ಲತಾ ದಯಾನಂದ್, ಪ್ರತಿಮಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಸುಜಾತ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಹೇಮಾವತಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಷಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>