ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: 'ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಮುದಾಯದವರು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ರಾಕೇಶಯ್ಯ, ಕಾರಣಿಕದ ರಾಮಣ್ಣ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವಿನ, ಪ್ರಮೋದ ಭಟ್, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿರಾಮಪ್ಪ, ಕನಕ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬೀರಪ್ಪ, ಈಟಿ ಲಿಂಗರಾಜ, ಈಟಿ ಮಾಲತೇಶ, ಕೆ.ದ್ಯಾಮಜ್ಜ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ, ಗುರುವಿನ ರಾಜು, ಬಿ.ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಆರ್.ಪಕ್ಜೀರಪ್ಪ, ಬಿ.ಹುಲುಗಪ್ಪ, ಈಟಿ ಹನುಮೇಶ, ಎಚ್.ಡಿ.ಜಗ್ಗಿನ, ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ, ನವೀನ್ ಮಾಲ್ದಾರ್, ಈಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈಟಿ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಣಿಕಂಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>