‘ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ’

ಹೊರ್ತಿ: 'ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ, ಆಕಾoಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಎಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಸುಂದರ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಗುರುಪೀಠದ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸ.ಸ. ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಮಹಾರಾಜರ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಚೈತ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂದೇಶ್ವರದ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು, ಕೌಜಲಗಿ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ಅಥಣಿ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ದಿವಾನಮೋಳ ಮಹಾರಾಜರು, ಕುಡಚಿ ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾಗನೂರ ರಾಮಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು, ಖೋಜಾನವಾಡಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಶಿವನೂರ ಮಾತಾನಾಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-26-919024729