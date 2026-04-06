ಹೊಸದುರ್ಗ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸುವ ಹಾಗೂ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಾಲತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೊಳ್ಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಆರ್.ಭೀಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕುಗ್ಗದೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಯಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ, ದಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್.ಮಾಲಿನಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಗಂಡು–ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಬದುಕು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜು, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿಂಧೂ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಟಿ ಭವ್ಯ ಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾಧ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕುಮಾರ್, ಸೌಮ್ಯ ಶಿವರಾಜ್, ದೀಪಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಅಮ್ಮರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>