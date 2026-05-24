‘ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು’

ಹೊಸದುರ್ಗ: 'ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್ ಅವರ ತಂದೆ ದಿ. ಕೆ.ಆರ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಜನಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದವರು ಕೆ.ಆರ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರದು. ಕಾಯಕ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಬದುಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ಕಂಡವರು' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಜಯಪದ್ಮ ಮೋಟರ್' ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರಾಗಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು' ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಗೀರಥ ಗುರುಪೀಠದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೆಲ್ಲೋಡು ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಈಶ್ವರಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಳೇಬೀಡು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಟಿ.ಎಚ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಎಸ್.ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಸುಜಯ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಸುನೀತಾ, ಬುರುಡೆಕಟ್ಟೆ ರಾಜೇಶ್, ಕೆ.ಅನಂತ್, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ, ಆರ್.ಡಿ.ಸೀತಾರಾಮ್, ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಜಗದೀಶ್, ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಕೊಂಡಾಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಗದೀಶ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿವುಮಠ, ಕೆ.ಎಸ್. ಕಲ್ಮಠ್, ನಾಕಿಕೆರೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>