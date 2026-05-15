ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಂದು

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಜೀರೆ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಉದಯನಿಧಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಖಂಡಿಸಿ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್.ಎಸ್.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ವಡಕರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಶೋಕ್ ಮೋದಿ, ಎನ್.ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ಭೂಪಾಳ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಗೊಗ್ಗ ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಮನಿ, ಗಾಳೆಪ್ಪ, ದಿವಾಕರ, ಎಲ್.ಎಸ್.ಆನಂದ, ರಾಮ್ಜಿ ನಾಯ್ಕ್, ಸಮಿತಿಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಅಪ್ಪರಾವ್ ಸಾನಬಾಳ್ ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>