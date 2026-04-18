ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಂತ ಕಬೀರ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ‘ಕಬೀರರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ. ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಹಾಳ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಂತ ಕಬೀರರ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರರ ಮಠವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ದೋಹೆಗಳ ಪಠಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಾಕಾರ ನನ್ನ ರಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಬೀರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕಬೀರರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾದವು. ಅವರ ದೋಹೆಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ, ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಜನರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಬೆಳೆಸಲು ಕಬೀರರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ. ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಅವರು ‘ಸಂತ ಕಬೀರ: ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ. ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಪತ್ತಾರ ಅವರು ಕಬೀರರ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ದಳವಾಯಿ, ಹಿರೇಹಾಳ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಇ. ದಾದ ಕಲಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-25-452730042</p>