‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥದ ಧರ್ಮಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜಿನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ದಿನ(ಭಾನುವಾರ)ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡದೆ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಹೆತ್ತವರು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ, ಪ್ರೀತಿ–ವಿಶ್ವಾಸದ ಬದುಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರು ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಥಂಕರರು ಜನನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪರಿವಾರ, ಸಮಾಜ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಾಲಕನ ಜನ್ಮ, ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪಾಂಡುಕ ಶಿಲಾಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಕಳಶಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ, ನಾಮಕರಣ ವಿಧಿ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಬಾಲ ಲೀಲೆ, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ, ಪಟ್ಟ ರಾಜಾಭಿಷೇಕ, ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಸೋಂದಾ ಮಠದ ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೊಂಬುಜ ಮಠದ ಶಶಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-24-753297795</p>