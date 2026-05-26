ಆಸರೆ ನೀಡುವ ಕೈಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಶಕ್ತರು, ಅಸಹಾಯಕರು, ಅನಾಥರು, ಅಬಲೆಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ, ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆಸರೆ ನೀಡುವ ಕೈಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಫಕೀರ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪದ ವೀರಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತುಲಾಭಾರ, ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ‘ಋಣ ಸಂದಾಯ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶೋಷಿತರು, ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಬೆಳಕು ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀದರ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಥಣಿಯ ಬಿ.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಕೇರಿಯ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಚೌಧರಿ, ನವನಗರದ ಸಂಜೈ ವಾಸು ಕುನ್ನಾಥ್, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಭಟ್ರಳ್ಳಿ ಗೂಳೆಪ್ಪ, ಉಡುಪಿಯ ತನುಲಾ ತರುಣ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಘನಶಾಮ ಭಾಂಡಗೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದ ತುಳಜಾರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಮಾಳಮ್ಮ, ನುಗ್ಗಿಕೇರಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಡವಕ್ಕಲಿಗರ, ಅಥಣಿಯ ಬಸವರಾಜ ಉಮರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ವಿರಪಣ್ಣವರ ಅವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಬೆಳಕು ವೇದಿಕೆಯ ಆರ್.ಬಿ.ವಿರಪಣ್ಣವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ ಮೋಟಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಗದೀಶ ಕುರಬೆಟ್ಟ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಶಿವಣ್ಣ, ಸಿ.ಎಸ್.ಹವಾಲ್ದಾರ, ಕೃಷ್ಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿ.ಎಸ್.ಆಲೂರ, ಸೂಗೂರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಪ್ಪ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-24-1491182182</p>