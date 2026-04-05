ಸತ್ಸಂಗಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ವೃದ್ಧಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾತು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಕೈಯ್ಯಲ್ಲೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವಿದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಕಾಲ. ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು, ಕೃತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಲಿಕಾಲ. ಬದಲಾವಣೆ ದೇವರಿಂದ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ. ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಹೊರಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಹೊಸಮಠಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಭೂಮಿ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ನೀರು, ಬೆಳಗುವ ಸೂರ್ಯ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಇವು ಯಾವವೂ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವವರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಉಣಕಲ್ನ ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜ ಮಠದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಜ್ಜನ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜನ ಹೊಸಮಠ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಣಕಲ್ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೊಸಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಕಾಮಧೇನು, ಚನ್ನು ಪಾಟೀಲ, ಉಮೇಶ ಕೌಜಗೇರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊರವಿ, ಪರಶುರಾಮ ಹೊಂಬಳ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಹೊರಕೇರಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಪದ್ಮಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>