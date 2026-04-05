ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗುಡ್ಫ್ರೈಡೆ(ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ) ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ 'ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್' ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಡಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಲೂಥ್ರೆನ್ ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬಂದು, ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುನಃ ಮೂಲಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿತು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿಲುಬೆ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.

ಲಾಜರಸ್ ಲುಂಜಳಾ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಜಾಕೋಬ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗೌಡರ, ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಪಿ., ಎಸ್.ಜಿ. ಪೀಟರ್, ಕೆ.ಓಬುಲ್ ರಾವ್, ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪೆಂಡಮ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ