‘ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಮಹಾವೀರರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು. ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆದಿನಾಥರಿಂದ ಹಿಡಿದು 23ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರು ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಮಹಾವೀರರು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದರು' ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ, ಮೈಸೂರಿನ ಶುಭಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಚಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಶಾಂತಿನಾಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಾವೀರರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಹಿಂಸೆಯ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೆಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅನೇಕಾಂತವಾದಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಹಾವೀರ ಕುಂದೂರ, ವಿಮಲ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಮುತ್ತಿನ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಶಿನ, ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಗಿ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳು, ಸೇವಾಕರ್ತರನ್ನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೈನ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿಳಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿನಾಥ ಹೋತಪೇಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆರ್.ಟಿ.ತವನಪ್ಪನವರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸುಹಾಸ್ ಜವಳಿ, ಶ್ರೇಣಿಕರಾಜ ರಾಜಮಾನೆ, ಸಂತೋಷ್ ಮುರಗಿ ಪಾಟೀಲ್, ಮನ್ಮಥ ಕ್ಯಾಸಾ, ಅಜಯ್ ಬಿಳಗಿ, ಅಭಿನಂದನ ವನಕುದರೆ, ಮದನ ಕುಮಾರ್ ದಂಡಾವತಿ, ಶಶಿಧರ ಬಳಗೇರ್, ಧರಣೇಂದ್ರ ಜವಳಿ, ಅಶೋಕ್ ಕುರುಕುರೆ, ವಿಮಲ್ ಸಂಗಮಿ, ಶೀತಲ್ ಬಾಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜಿನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾವೀರ ನಾಮಕರಣೋತ್ಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅನಂತನಾಥ ಜಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಂಚವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ಜಿನಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಶ್ವೇತ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೃತಕ ಆನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>