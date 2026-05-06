‘ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನವನಗರದ ಬಸವಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ತಾಂಡ ನಾಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿಸಲು ಶಂಕರರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುವ ಜತೆಗೆ, ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಿಗಂಬರ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕರರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ನಾಮಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಗಿರಿಜಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಂಕರರ ಸ್ತುತಿ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರತ್ನಾಕರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಡಿಗೇರ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-24-207180572</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>