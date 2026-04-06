ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದಿನ; ಕೃತಕ ಕಾಲು ವಿತರಣೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೈನ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ನ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 'ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಸಂತ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಮಲಸಾಗರ ಸೂರಿಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮವಿಮಲ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಾಳು, ಬಾಳಲು ಬಿಡು', ಹಾಗೂ 'ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ' ಜೈನ್ ಧರ್ಮದ ತತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿ, 55 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಫ್.ಎಚ್. ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಗುಲೆಛಾ, ಪುಖ್ರಾಜ್ ಸಾಂಘ್ವಿ, ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಪರ್ಮಾರ್, ಉಕ್ಚಂದ್ ಬಾಫ್ನಾ, ಪಾರಸ್ಮಲ್ ಬನ್ಸಾಲಿ, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಅನ್ವರ್ ಮುಧೋಳ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>