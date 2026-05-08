ಉಪನಯನ: ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಉಪನಯನ ಎಂಬುದು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕುಮಾರ ಮೆಹರವಾಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಪಂಚ ಸಮಿತಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖೋಡೆ ಪರಿವಾರ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ರವಿನಗರದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಉಪನಯನವು ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಖೋಡೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಆಡಳಿತ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮಿಂಚುವಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಬಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖೋಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಥಣಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಕುಟೀರ ಆಶ್ರಮದ ಸ.ಸ. ತಾರಾಚಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಬಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಡಮಾಮ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ಯಾಮ ಕಬಾಡಿ, ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಪಂಚ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಬುರಬುರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ ಮೆಹರವಾಡೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಕಾಟವೆ, ಹುಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾರಾಯಣಸಾ ನಿರಂಜನ, ಶಂಕರ ಮಿಸ್ಕಿನ್, ಟಿ.ಎಂ. ಮೆಹರವಾಡೆ, ಎನ್.ಎನ್. ಖೋಡೆ, ಹುಲೇಂದ್ರ ಪವಾರ, ನೀಲಕಂಠಸಾ ಜಡಿ, ಭಾಸ್ಕರ ಜಿತೂರಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260508-24-1458722940