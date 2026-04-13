‘ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಉಪನಯನ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಉಪನಯನ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಾ ಮೆಟ್ರಿಮೋನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಸಮಾವೇಶ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉಪನಯನ ಅಥವಾ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮರಾಠಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಯೋಜಿರಾವ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ ಪಾಗೋಜಿ, ಕೇಶವ ಯಾದವ, ರಮೇಶ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ, ದಿನೇಶ ವಾಘಮೊರೆ, ಸುನೀಲ ದಳವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭೀಮರಾವ್ ಪವಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಚವ್ಹಾಣ್, ಶಂಕರರಾವ್ ಮೋಹಿತೆ, ವಿನೋದ ಜಾಧವ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಶಿಂಧೆ, ಅರುಣ ಶಿರ್ಕೆ, ನಾರಾಯಣ ಮೋಹಿತೆ, ಅರುಣ ಗೋಳೆ, ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಶಿಂಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಶಿಂಧೆ, ರಮೇಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಂಜಯ ಸಾಠೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಹರಚಿನ್ನವರ, ಮಾರುತಿ ಪರಬತ್, ವಸಂತರಾವ ಕರಾಡೆ, ಸುರೇಶ ಚವ್ಹಾಣ್, ಪ್ರಕಾಶ ಕೋರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ತೊಡಕರ, ವಿದ್ಯಾ ಪವಾರ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಿಂಧೆ, ದಶರಥ ಕುರೋಡೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ್, ಜಿ. ದೇವಕಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>