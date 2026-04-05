‘ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ’

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದರು. ಅವರ ನಂತರ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾದರು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 119ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಾಮೀಜಿಯು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ 89 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 153 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಸುಮಾರು 54 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಚೇತನ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಸ್.ಗುಡದಿನ್ನಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ವಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಸುನಿಲ್, ಶಿವಮ್ಮ, ವಕೀಲರಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಯು.ಆರ್.ಸತೀಶ್, ಆರ್.ಡಿ.ರವೀಶ್, ಕೆ.ವಿ.ನಟರಾಜ್, ಎ.ಶ್ರೀಧರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಎಚ್.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಕೆ.ಆರ್.ಸುನೀಲ್, ಜೈಪ್ರಕಾಶ್, ಅನುಪಮಾ, ಆನಂದೇಶ್ವರ, ಶ್ವೇತಾ, ಮೈತ್ರಿ, ಆಶಾ ಕುಮಾರಿ, ಸಂಗೀತ, ರಾಣಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಅನುಷಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-36-2085471595</p>