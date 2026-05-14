ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ: ಭಕ್ತಿಯ ಉನ್ಮಾದ

ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಹುಲಿಗಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮದೇವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು, ಭಕ್ತಿಯ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಕುಣಿಯುತ್ತ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯು ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬಂಡಿ, ಲಘು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಂಜಡಗಳನ್ನು ಮರೆತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜೋಗತಿಯರು, ಜೋಗಪ್ಪರು, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ 40–50 ಜನ ಭಕ್ತರು ಬುಧವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ ಕುಂಕುಮ- ಭಂಡಾರ ಬಳಿದು ಡೊಳ್ಳಿನ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುತ್ತ, ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>