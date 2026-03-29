‘ಮನುಕುಲದ ಮುಕುಟಮಣಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ’

ಹುಲಸೂರ: 'ಮನುಕುಲದ ಮುಕುಟಮಣಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ಸಾವಿಲ್ಲದ, ಕೇಡಿಲ್ಲದ, ರೋಗವಿಲ್ಲದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಮಹಾನ್ ಶರಣೆ' ಎಂದು ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರಟಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಾರದ 'ಅಕ್ಕನ ದರ್ಶನ' ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶರಣರನ್ನು ಕಾಣುವ ತವಕದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಲೋಕಚಿಂತನೆಯ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರವಚನಕಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಚಿಕೂರತೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರಂಗಮ್ಮ ಭೂರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಲಮ್ಮ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜೋಳೆ, ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪತಂಗೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಣಜೆ, ಬಾಬುರಾವ ರಾಜೋಳೆ, ಸುಭಾಷ ಪತಂಗೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇವಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಪ್ರೀತ ಪತಂಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>