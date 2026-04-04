‘ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ’

ಹುಲಸೂರ: 'ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಕವಯತ್ರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಮಾನವ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ವಚನಶೃತಿ ಪುರಾಣಿಕಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು ರಚಿಸಿದ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಚನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ವರವಚನ, ಕೊರವಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಚನಗಳಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆಹಾರವ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿರಣ್ಣ' ಎಂಬ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉಂಡವ ಯೋಗಿ, ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಉಂಡವ ಭೋಗಿ, ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಉಂಡವ ರೋಗಿ' ಎಂಬ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಸವಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹುಲಸೂರು ತಾಲೂಕು ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಶ ಕಂಡಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿ ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುಣೆಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣತಾಯಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 770 ಪ್ರವಚನಗಳ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ, ದುಶ್ಚಟ ತ್ಯಾಗ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಚನಗಳ ಮಹತ್ವ ಸಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ 770 ಮಹಿಳೆಯರು ವಚನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಗುರುಶ್ರೀ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರಣೆ ಲಾವಣ್ಯ ಹಂಗರಗಿ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಲಾವಣ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ರೂಪ ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಧರ್ಮಣ್ಣವರ ಉಚ್ಚಾ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಠಪತಿ, ಪ್ರೇಮ ರಾಜಭವನ, ಸುಪ್ರೀತ ಪತಂಗೆ, ಸದಾನಂದ ಬಿರಾದರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>