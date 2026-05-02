‘ಬುದ್ಧನ ತತ್ವವೇ ಜೀವನ ಸತ್ಯ’

ಹುಣಸೂರು: 'ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಶಾಂತಿಧೂತ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವವೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಆತನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ತಮ್ಮ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನರಾಗಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಭಯಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ಬುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂದು ಬುದ್ಧ ತತ್ವ, ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಆಳ ಅಗಲ ತಿಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೂ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಸಂಸ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಕಿರಂಗೂರು ಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್, ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಬಿಳಿಕೆರೆ ಬಸವರಾಜ್, ಕುಮಾರ್, ಪುಟ್ಟರಾಜ್, ಅತ್ತಿಕುಪ್ಪೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.