‘ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗದ‌ ಶುದ್ಧಿ’

ಇಳಕಲ್: 'ನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆಯು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹದೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅಂತರಂಗದ ಅಂತಃಸತ್ವ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಶ್ರೀಮಠದ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲಿಂ.ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ 8ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ 3 ದಿನಗಳ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಶಿಬಿರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೇಡನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಇಂದು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಶರಣೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗದುಗಿನ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶ್ರೀ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಶ್ರೀ, ಧಾರವಾಡ ಮುರುಘಾಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಆಗಮಿಸುವರು. ಡಾ.ಬಿ.ಎಚ್.ಕೆರೂಡಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-19-608066163</p>