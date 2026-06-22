ತತ್ತ್ವಲೋಕದ ವಿಹಾರ: ಫಿಲಾಸಫಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

<p>ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದೂ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗದ್ದಲ ಇರುವಾಗ! ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳಗೂ ಗದ್ದಲವೇ ತುಂಬಿದೆಯೆನ್ನಿ! ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು? ಇದೇ ಈ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p><p>ಆಧುನಿಕ ಜೀವನವಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಂತ್ರದಂತೆಯೇ ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲೂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ; ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದರೆ ಜೀವನದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದೇವು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಬೇರೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದರ ನಡುವೆ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ. ‘ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸಿದೆಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇರದು’ ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸಿ, ಇತರರನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಏನೇನೋ ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, ‘ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ’ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹರಟುವ ಉಮೇದು; ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚದ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಲೈಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.</p><p>ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ – ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂವೇದನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ; ದಕ್ಕಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುಖವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ; ಅದು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ; ಮರುಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಎಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು. ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಮೇಲೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಿರಲಿ, ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಯವಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ದಿಟವೇ. ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು, ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದಿರುವುದು. ಯಾವುದೇ ಭಾವ, ಅದು ಕೋಪ, ಬಯಕೆ, ದ್ವೇಷ, ಪ್ರೀತಿ, ಹೆಮ್ಮೆ – ಯಾವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದರೆ ಅನಾಹುತ ಖಂಡಿತ. ಈ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಡು ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷದ ನಾಶ, ಎಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಶ.</p><p>ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿರದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಯೇ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ; ಇದೇ ‘ಫಿಲಾಸಫಿ’. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ‘ದರ್ಶನ’ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಫಿಲಾಸಫಿ’ ಮತ್ತು ‘ದರ್ಶನ’ – ಇವೆರಡೂ ಒಂದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ? ಇದು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ! ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತ ಹೋಗೋಣ.</p><p>ನಮಗೆ ಇಂದು ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೂ ಇಂಥ ಮೂಲಭೂತಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚೀಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ – ಇಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ನೆಲೆ–ಬೆಲೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಹುಡುಕಾಟದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಡಿವಿಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ, ಹೀಗೆ:</p><p><strong>ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತಿಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಲುತಿಹೆ ।</strong></p><p><strong>ಗದ್ದಲವ ತುಂಬಿ ಪ್ರಸಿದ್ದನಾಗುತಿಹೆ ।।</strong></p><p><strong>ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು ಜಗವನೆನ್ನುತಿಹ ಸಖನೆ, ನಿ- ।</strong></p><p><strong>ನ್ನುದ್ಧಾರವೆಷ್ಟಾಯ್ತೊ? – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>