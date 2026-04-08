ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ

ಇಂಡಿ: 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾಡಿನ ಸಂತರ, ಶರಣರ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು' ಎಂದು ಯರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಬಸವ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಚ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಸಭೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಿಂದ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತುಂಗಳದ ಅನುಸುಯ ಅಮ್ಮನವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ ವಂದಾಲ, ಧರ್ಮರಾಜ ಮುಜಗೊಂಡ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬೈಚಬಾಳ, ಎಂ.ಎಲ್ ಮುಜಗೊಂಡ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಪಿ.ಕಾಗವಾಡಕರ, ಮುರಲೀಧರ ಬಜಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲಚ್ಯಾಣದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವೃಷಭಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ದೇವರು ಜಕನೂರ, ಶಿವಾನಂದ ಶ್ರೀ ಹಳಂಗಳಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ, ಶಂಕರಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಆಳೂರ, ಬಾಬುರಾವ ಮಹಾರಾಜರು, ಬಸಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಮದರಖಂಡಿ, ಬಸವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಆನಂದ ಮೇತ್ರಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಆನಂದ ಮೇತ್ರಿ ದಂಪತಿ, ಸಿಡಿಪಿಒ ಗೀತಾ ಗುತ್ತರಗಿಮಠ, ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮೇತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂತೋಷ ಜತ್ತಿ ಅವರು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ₹1ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಲಚ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ 42 ಜೋಡಿಗಳು ನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-26-2053329592