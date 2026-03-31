ಶಾಖಾ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಇಂಡಿ: ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಖಾ ಮಠ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದವರು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಉಪಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಲು, ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ್ದೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ದಾಸೋಹ ನಿಲಯ ಮತ್ತ ಶಾಖಾಮಠ ತೆರೆದು ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಾತಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖಾ ಮಠ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಭವನಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದೇ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಜಮೀನು ಪಡೆಯಲು 6 ಜನರನ್ನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮುರಗುಂಡಿ, ಶಾಂತುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸೋಮಶೇಖರ ದೇವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮಗೊಂಡ, ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡ್ಯಾಳ, ರವಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಕಾಮಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಯುವಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ 7 ಜನರನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಚ್. ಬಿರಾದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮು ದೇವರ, ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಕಂಠಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಚಾಳೀಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>