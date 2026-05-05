ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಆತ್ಮಬಲ ವೃದ್ಧಿ: ಮುರಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಇಂಡಿ: ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬಲ ಬೆಳೆಯಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಸಿವು ಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಡಿಪಾಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೌಜನ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂವರ್ಧನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಮುರಘೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಶ್ರೀ ಆಭಿನವ ಮುರಘೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳವರ ಶಿರಶ್ಯಾಡ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 2ನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶೈಲಜಾ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಮಾನವತೆಯಿಂದ ದೈವತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರು.

ಜೈನಾಪುರದ ರೇಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸವರಾಜ ಕುಮಸಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಇಂಡಿ, ವೈ.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ, ಬಸವರಾಜ ರಾವೂರ, ಮುರಳೀಧರ ಭಜಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಅನುಸೂಯಾ–ಶ್ರೀಮಂತ ಇಂಡಿ, ಮಹಾದೇವಿ–ಶಾಂತನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶೋಭಾ–ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಪಾಟೀಲ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಏಳಗಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷತ್ರಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ