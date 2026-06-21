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ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಯೋಗದಿನ: 'ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐತೆ’

ಸ್.ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಪಂಡಿತ್
ಎಸ್.ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಪಂಡಿತ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:13 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:56 IST
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International Yoga DayYoga

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