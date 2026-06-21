ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಯೋಗದಿನ: 'ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐತೆ’

<p>ನಾವು ಆಗಾಗ ‘ಯೋಗ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ‘ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ’ – ಎಂಬಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ’ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳ ತನಕ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ‘ಯೋಗ’ಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ/ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದೂ, ಎರಡನೆಯ ‘ಯೋಗ’ಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವುಂಟು: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಯೋಗ ಒದಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐತೆ’ ಎಂಬ ಜನಪದದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನನೀಯ.</p>.<p>ಇಂದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ‘ಯೋಗ’ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ; ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದಕ್ಕಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುಪಾಲ ದರ್ಶನಗಳು ಯೋಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ; ಅಲ್ಲಿಯ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಏಕಸೂತ್ರಯೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಆಧನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ದಿಟವೇ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗಗಳೇ ಆಳುತ್ತಿರುವುದು! ಎಷ್ಟು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೂ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಿ–ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ, ನರಳುತ್ತಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ. ಅವನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ, ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ; ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರೂ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ; ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪರಿಸರವೇ ಉದ್ವೇಗಮಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಸಾಹಸವಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಷಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವಾಂಗಿಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇದೆ – ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಯೋಗವೇ ಮದ್ದಾದೀತೆ – ಎಂಬುದು ಬೇರೆಯ ಮಾತು; ಆದರೆ ಯೋಗ ಇಂಥದೊಂದು ಉಮೇದಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಇಂಥ ‘ಪವಾಡಸದೃಶ’ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಗದ ದಿಟವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ‘ಸಲ್ಲುವ’ ಪದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ‘ತಳ್ಳುವ’ ಕೃತ್ರಿಮ ಸಾಧನಗಳೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಸಹಜವೇ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯೋಗದ ಈ ವೇಷಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಎಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಲೂ ಏಕಾಗ್ರದಿಂದಲೂ ಮಾಡುವುದೇ ದಿಟವಾದ ಯೋಗ; ‘ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ’ ಎಂಬ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಮಾತೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೀಜಮಂತ್ರ. ನಮಗೆ ‘ಯೋಗ’ವಾಗಿ ಒದಗಿಬರದ ‘ಅ–ಯೋಗ’ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ‘ವಿ–ಯೋಗ’ವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ‘ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳ ನಿರೋಧವೇ ಯೋಗ’ ಎಂಬ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಯೋಗಸೂತ್ರ ಮನನೀಯ. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಯೇ ಚಿತ್ತ. ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ‘ಯೋಗ’ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೌದು. ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಇಂಥದೊಂದು ‘ಯೋಗದಿನ’ ದಕ್ಕೀತೆ?</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>