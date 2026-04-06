ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಮಾನತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವ

ಜಗಳೂರು: 'ವಿಭಜನೆ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಭೇದ– ಭಾವಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಯುಗಮಾನೋತ್ಸವ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯವು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಜಂಗಮ ಸಮುದಾಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ' ಎಂದರು</p>.<p>'ಬಹುಧರ್ಮೀಯರ ನಾಡಾಗಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ- ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹೋದರತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯತೆ, ಏಕತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹಂಪಸಾಗರದ ನವಲಿಯ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯರಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಸಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು' ಎಂದರು. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ವೀರಗಾಸೆ, ನಂದಿಕೋಲು, ಸಮಾಳ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಪಿ. ಪಾಲಯ್ಯ, ಮುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳು, ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ. ಲೋಕೇಶ್,ಜೆ.ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಮಠ, ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಡಾ.ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬಾಳಿಮಠ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>