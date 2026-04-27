ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ

ಜಗಳೂರು: 'ಮನುಷ್ಯ ಅತಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ದಾರಿತಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದು ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾಮಠದ ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆದಕೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಎಂಸಿ ( ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ )ಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಚಿಂತನೆಗಳು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಘ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವದಿಂದ ಬಡವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಘವು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ, ವೀರಪ್ಪಪೂಜಾರಿ, ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ವೀರಪ್ಪಪೋಸ್ಟ್, ಮೈಲಾರಿ, ಬಸವರಾಜ್, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ನಾರಮ್ಮ, ವಿದ್ಯಾ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಕುಸುಮ, ಕವಿತಾ, ಯಶೋದಾ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ, ಪಿಎಸ್ ಕಾವ್ಯಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>