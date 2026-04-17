ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು

ಜಮಖಂಡಿ: '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ವಚನಗಳೇ ಇಂದಿನ ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸತ್ತು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಓಲೆಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಆರು ದಿನಗಳ ಓಲೆಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ' ಕುರಿತು ಅನುಭಾವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕುಳಿತು ಉಣ್ಣದೆ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಯೆ ಉಣಬೇಕು. ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಿಂದ ಬಂದುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ವಚನಗಳು ಎಂದರೆ ತೂಕದ ಮಾತುಗಳು. ತೂಕದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಿನಕಂತಿ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು,ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎನ.ಎಸ್. ದೇವರವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶೂರ್ಪಾಲಿಯ ಸಾರಂಗ ಮಠದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸುನಂದಮ್ಮತಾಯಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ವಕೀಲ ಟಿ.ಪಿ. ಬಾಂಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಕೆ. ತುಪ್ಪದ, ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಧೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದುದಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾನಿಯಾ ಹುನಗುಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ ಲಮಾಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರಿತಾ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಓಲೆಮಠದ ಆನಂದ ದೇವರು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>