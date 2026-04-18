<p>ಜಮಖಂಡಿ: ‘ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹುಸಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವನಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಬಲ್ಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ ದೇವನೊಬ್ಬನೆ. ಕಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರಲ್ಲ, ನೀರು ತೀರ್ಥವಲ್ಲ, ಕೂಳು ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲ, ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಅರಿಯುವುದೇ ಪ್ರಸಾದ’ ಎಂದು ಶಹಾಪುರದ ಬಸವಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಓಲೆಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರು ದಿನಗಳ ಓಲೆಮಠದ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ’ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಘಟಪ್ರಭಾದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇವರನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ದೇವರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು, ಮೋಕ್ಷ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತೂರಿನ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಮುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುನ್ನೂರ ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಡಕನೂರಿನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುತ್ತಕ್ಕನವರ ಅವರನ್ನು ಓಲೆಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕುಂಚನೂರಿನ ಎಂ.ಬಿ. ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಕೋಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಸುನೀಲ ಭೋವಿ, ಸಂತೋಷ ತಳಕೇರಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಮಠ, ಅರ್ಜುನ ದಳವಾಯಿ, ಎಚ್.ಎಂ.ಶೆಟ್ಟರ, ಶಂಕರ ಹನಗಂಡಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ಹವಾಲ್ದಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಮಹಾನಂದ ಪಾಯಗೊಂಡ, ಸುಮಂಗಲಾ ಮನಗೊಂಡ, ಗೀತಾ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಶಾಂತಾ ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಮಹಾದೇವ ಕಂಕಾಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾನಿಯಾ ಹುನಗುಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಣತಿ ರೇವತಗಾಂವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಎಸ್.ವೈ. ಪಾಟೀಲ, ಬಿಆರ್ಪಿ ದಾನಮ್ಮ ಪಂಚಕಟ್ಟಿಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಓಲೆಮಠದ ಆನಂದ ದೇವರು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-19-139221586</p>