ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಧರ್ಮ ನೋಡಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಜಯಪುರ(ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು): 'ಮಗುವಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮೇಗುಂದಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನಾ ವೇದಿಕೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 'ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. 56 ದಿವಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧ ಮತದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 23,900 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬದುಕು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತೆ, 'ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಶತ್ರುಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ದಲಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಡಪಂಥೀಯರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರತವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೆಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಯೇತೋಟದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಠ್ಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಅನೇಕ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಿರುಚಲು ಹೋಗಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುಧಾಕರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಚಿಸಿದ 'ನಾನು ಕಾಫಿರ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಲತೇಶ್, ಶೆಟ್ಟಿಗದ್ದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಸುಧಾಕರ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>