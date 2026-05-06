ಕನಕ-ಬಸವ ಭಾವ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾಗವಾಡ: 'ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕವಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಖಣಾಪುರ ಸೋಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕವಲಗುಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರತ್ನ ಮದಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರು ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 7 ದಿನಗಳ ಕನಕ-ಬಸವ ಭಾವ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ವೀರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನಕದಾಸರ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಂದೇಶಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸಿರುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು, ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜರು, ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಶರಣರು, ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾದವಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಾಡಗಿ ಬನಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ದರು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಳೆಗೋಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>