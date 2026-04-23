‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಪ್ರದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚಂಡ, ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರದೀಪವಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಪ್ರದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ನಾನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕಿ ಅನುರಾಧಾ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮುಳುಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ನಿಲುವಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆಲೆಯೂರಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಂಕರರು ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ, ಪುರಿ, ದ್ವಾರಕಾ, ಬದರಿ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಮಾರು 116 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಪ್ರತಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲಿಕೆಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ರಭು ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ,ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ ಎಚ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೃಷಿಕೇಶ ಚೌಡಾಪೂರಕರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗೌರಿ ಜೋಶಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅ.ನಾಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ವಿ.ಮೊಹರೀರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-34-713755354</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>